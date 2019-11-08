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Çanakkale'deki 52 orman yangınında 222 hektar zarar gördü

Çanakkale'de bu yıl çıkan 52 orman yangınında 222 hektarlık alan zarar gördü.

08.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:44 Çanakkale'deki 52 orman yangınında 222 hektar zarar gördü
'de bu yıl çıkan 52 orman yangınında 222 hektarlık alan zarar gördü.
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılı yangın sezonunda Çanakkale'de 52 orman yangını meydana geldiğini söyledi.
Bu yangınlarda 222 hektarlık orman alanı zarar gördüğünü vurgulayan Demirci, "Zarar gören alanların tamamına yıl içerisinde ormancılık tekniği açısından yapılması gereken tüm işlemler yapılmış olup, tekrar eski haline getirmek için tüm çalışmalar başlatıldı. Yanan alanlar kesinlikle imara açılmamıştır, açılmayacaktır. Bundan sonra da böyle bir şeyin olması mümkün değildir." dedi.
Karşı ateş yönteminin orman yangınlarıyla mücadele de ormancıların kullandığı bir teknik olduğunun altını çizen Demirci, "Özellikle büyük yangınlarda bu tekniğe başvururuz. Ama bunun hepsini kamuoyuna duyurma gibi bir konumuz olmuyor. Mesela bu sene İzmir'de gündeme gelen olayda tamamen oradaki tecrübeli bir arkadaşımızın büyük yangını önleme noktasında yapmış olduğu bir çalışmaydı. Burada Gelibolu'da çıkan yangınlarda da bu tekniğe başvurduk. Muğla özelinde çıkan yangınlarda da özellikle Dalaman Göcek yangınında da yine karşı ateş yöntemine başvurularak, yangının büyümesi önlenmiştir." şeklinde konuştu.
Yanan alanlar Anayasa gereği yılı içerisinde tekrar ağaçlandırıldığını ifade eden Demirci, şunları kaydetti:
"Sadece yanan alanlar değil, bozuk sahaların iyileştirilmesi, yaşlı ormanların gençleştirilmesi ve ormana katılan yeni arazilerin de ormanlaştırılması maksadıyla Çanakkale ilinde de her yıl düzenli bir çalışma yapılmaktadır. Çanakkale'de bulunan fidanlığımızda yılda 3 milyon fidan üretilip, bunun 2,5 milyonu her yıl Çanakkale'de dikilmektedir."

Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

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