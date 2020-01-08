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Çanakkale'deki ada seferlerinde aksamalar sürüyor

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nden fırtına sebebiyle bazı ada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

08.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:38Çanakkale'deki ada seferlerinde aksamalar sürüyor
'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nden fırtına sebebiyle bazı ada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında; Gökçeada'dan saat 13: 00, Kabatepe'den saat 15: 00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. Firma tarafından yapılan 2. bir açıklamada ise yine Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 15.30'da bir sefer yapılacağı bildirildi.

Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 14: 00, Geyikli'den saat 15: 00 seferlerinin saatinde yapılacağı, olumsuz hava şartları sebebiyle de Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin 17.00'da, Geyikli'de 19.00 seferinin saat 18.00'da yapılacağı açıklandı.

Öte yandan Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor. - ÇANAKKALE

Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Kaynak: İHA

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