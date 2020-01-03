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Çanakkale'deki arazi anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

03.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:24 Çanakkale'deki arazi anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
'nin ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Önceki gün ilçeye bağlı Alemşah köyünde yaşayan Ender Gökbudak'ın hayvanlarını başkasına ait arazide otlatması üzerine çıkan kavgada Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Ezine Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen N.E, G.Ö ve E.E, adliyeye gönderildi. Zanlılardan N.E. ve G.Ö, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
Ender Gökbudak hayvanlarını başkasına ait arazide otlatmış, bunun üzerine arazi sahiplerinin karıştığı kavgada Gökbudak'ın oğlu Ender Gökbudak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak N.E ve G.Ö, yakalanmış, daha sonra 15 yaşındaki E.E. de şüphe üzerine gözaltına alınmıştı.

Çanakkale, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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