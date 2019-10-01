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Çanakkale'deki bir grup çadır eylemcisi, bir römork dolusu kilit taşını çaldı

Çanakkale'nin Kirazlı köyü Balaban mevkiinde çadır eylemi yapan 6 kişilik grup, bölgede iş yeri bulunan bir vatandaşın bir traktör römorku dolusu kilit taşını çaldı.

01.10.2019 16:26Çanakkale'deki bir grup çadır eylemcisi, bir römork dolusu kilit taşını çaldı
Çanakkale'nin Kirazlı köyü Balaban mevkiinde çadır eylemi yapan 6 kişilik grup, bölgede iş yeri bulunan bir vatandaşın bir traktör römorku dolusu kilit taşını çaldı.

Önceki gün yaşanan olayda, Kirazlı köyü Balaban mevkiinde iş yeri bulunan H.D. isimli şahıs, iş yerinin yan tarafında bulunan ve kendisine ait olan bir traktör römorku dolusu kilit taşının çalındığını beyan ederek müracaatta bulundu. Çevrede yapılan araştırma ve iş yeri kameralarının incelenmesi sonucunda kilit taşlarının Kirazlı-Balaban bölgesinde 'Su ve vicdan nöbeti' adı altında çadır eylemi yapan D.B., B.K., O.E., E.E., M.İ. ve S.K. isimli 6 şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, D.B., O.E., M.İ. ve S.K. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. B.K. ve E.E. isimli şahısları yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Balaban, Kirazlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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