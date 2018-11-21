Çanakkale'deki Cinayet - Hastanede Tören Düzenlendi

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:06



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:06

Çanakkale'de, boşanmak amacıyla dava açtığı eşi tarafından öldürülen ebe için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin önünde düzenlenen törene, eşi tarafından öldürülen 30 yaşındaki ebe Sedef Şen'in çocukları Ülkü (3) ve Emirhan Şen (7), annesi Emine ve babası Adil Vatan, meslektaşları ve hastane çalışanları katıldı.Hastane Başhekimi Dr. Ufuk Tali'nin yaptığı veda konuşmasının ardından Sedef Şen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ezine ilçesine bağlı Bozeli köyüne gönderildi.Sakarya'da, bir hastanede ebe olarak çalışan Sedef Şen, bir yıl önce eşi Fuat Şen (31) ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar vererek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Fuat Şen hakkında evden uzaklaştırma kararı vermişti. Sedef Şen, bunun üzerine tayin isteyerek Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde çalışmaya başlamıştı.Sakarya'da kasaplık yapan Fuat Şen, dün işe gitmek için Çanakkale'deki evinden çıkan eşiyle konuşmak istemiş, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Yanındaki tabancayla eşini başına tek el ateş ederek öldüren Fuat Şen, aynı silahla intihar etmişti.