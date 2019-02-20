Çanakkale'deki Deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de Hissedildi

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/canakkale/' title='Çanakkale'>Çanakkale</a>'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/tekirdag/' title='Tekirdağ'>Tekirdağ</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kirklareli/' title='Kırklareli'>Kırklareli</a>'de de hissedildi.<br><br> <a class='keyword' href='/canakkale/' title='Çanakkale'>Çanakkale</a>'nin <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ayvacik/' title='Ayvacık'>Ayvacık</a> ilçesinde saat 21.23'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem <a class='keyword' href='/tekirdag/' title='Tekirdağ'>Tekirdağ</a> ve <a class='keyword' href='/kirklareli/' title='Kırklareli'>Kırklareli</a>'de de hissedildi. Kısa süren depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. - TEKİRDAĞ