20 Şubat 2019, 21:58
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Çanakkale'deki Deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de Hissedildi

Çanakkale

Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi.

Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 21.23'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi. Kısa süren depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. - TEKİRDAĞ Çanakkale,Kırklareli,Tekirdağ
Kaynak: İHA