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Çanakkale'deki hırsızlık olayında 3 tutuklama

Çanakkale'de toplam 9 hırsızlık olayı ile ilgili yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

19.07.2019 21:11 Çanakkale
Çanakkale'de toplam 9 hırsızlık olayı ile ilgili yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cuma Pazarı, Ezine ve Gelibolu'daki toplam 9 hırsızlık olayında şüpheliler Ali G. (23), Leyla G. (29), Sevim G. (23) ve Mehmet G. (21) kamera görüntüleri ile tespit edilmişti. Şahısların Çanakkale'ye geldikleri ve PTS kayıtları incelendiği esnada aracın Balıkesir Burhaniye-Ayvalık arasında seyir halinde olduğu belirlenmişti. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine bilgi verilerek yakalanan araç sonrası zanlılar adliyeye sevk edildi. Bugün hakim karşısına çıkan zanlılardan Ali G., Leyla G. ve Mehmet G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Çanakkale, Gelibolu, 3. Sayfa

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