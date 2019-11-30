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Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra bir beldede yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir zincir markete ait şubede silahlı soygun yapan şüpheli, 3 gün sonra merkeze bağlı Kepez beldesinde yakalandı.

30.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:10Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra bir beldede yakalandı
'nin ilçesinde bir zincir markete ait şubede silahlı soygun yapan şüpheli, 3 gün sonra merkeze bağlı beldesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip teknik takip çalışması başlattı.
Marketten silahlı soygun yapan A.A. (23), Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan A.A, daha sonra emniyete götürüldü.
Olay
Biga'nın İstiklal Mahallesi'nde bir markete gelen A.A. (23), kasiyeri tabancayla tehdit ederek kasadan bir miktar parayı almış, daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

Çanakkale, Kepez, Biga, Güncel

Kaynak: AA

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