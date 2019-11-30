Haberler » Güncel » Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra yakalandı - Haber

Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir zincir markete ait şubede silahlı soygun yaptıktan 3 gün sonra merkeze bağlı Kepez Beldesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

30.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:18Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra yakalandı
'nin ilçesinde, bir zincir markete ait şubede silahlı soygun yaptıktan 3 gün sonra merkeze bağlı Beldesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip teknik takip çalışması başlattı.

Marketten silahlı soygun yapan A.A. (23) Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez Beldesinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan A.A, daha sonra emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Biga'nın İstiklal Mahallesi'nde bir markette kasiyeri tabancayla tehdit eden A.A, kasadan bir miktar para alarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Çanakkale, Kepez, Biga, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:46 İdlib'de askeri muhaliflerden Esed rejimine operasyon
21:45 Bakan Kasapoğlu'dan EURO 2020 kura değerlendirmesi
21:44 Tır'a çarpan tankerin sürücüsü yaralandı
21:44 Benin'in "istenmeyen adam" ilan ettiği AB Büyükelçisi ülkeden ayrıldı
21:38 Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isterken kuyuda mahsur kaldı
21:18 Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak
20:44 AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
20:09 Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı
19:53 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı
19:41 HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
30.11.2019 21:49:21