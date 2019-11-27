Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale'deki silahlı soygun kameralara yansıdı - Haber

Çanakkale'deki silahlı soygun kameralara yansıdı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kasiyere silah doğrultarak paraları alıp kaçtı.

27.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:24Çanakkale'deki silahlı soygun kameralara yansıdı
'nin ilçesinde bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kasiyere silah doğrultarak paraları alıp kaçtı.

İstiklal Mahallesi Mücteba Şallı Sokak'ta bir alışveriş merkezinde bugün öğle saatlerinde silahlı soygun yaşandı. Kameralara yansıyan korku dolu anlarda, müşteri kılığında alışveriş merkezine giren ve bir süre reyonların arasında dolanan 23 yaşındaki A.A. daha sonra kasaların olduğu bölüme ilerleyerek kasiyere silah doğrultup paraları istedi. Soyguncu bir miktar parayı aldıktan sonra kaçtı. Zanlıyı yakalamak için Çanakkale'den de takviye olarak bir polis ekibi Biga'ya yönlendirildi. A.A. isimli zanlıyı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:33 Terazi hırsızı kameraya yansıdı
18:26 Ankara'daki vergi dairesine yönelik bombalı terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu
18:24 Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı
18:21 TEM Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı
18:12 PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik...
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
22:06 Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü
21:57 Adem Büyük attı, sosyal medya yıkıldı!
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 18:39:30