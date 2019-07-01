01.07.2019 11:22
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Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 19 gözaltı

Çanakkale

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

21 Haziran-28 Haziran tarihleri arasında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 8 şüpheli ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan da 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 6 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 3 şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli de savcılıktan olmak üzere toplam 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 7,2 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ile 1 adet tek kırma tüfek, 11 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 1 adet döner bıçağı ele geçirilip tüm maddelere el konuldu. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Çanakkale , 3. Sayfa

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