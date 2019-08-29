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Çanakkale'deki yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale'deki yangın 2 saat sonra kontrol altına alındıÇANAKKALE - Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

29.08.2019 17:25
Çanakkale'deki yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı
ÇANAKKALE - Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesinin yakınından saat 15.30'da başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 helikopter ise yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Bölgedeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonrası yangın yaklaşık 2 saatlik bir süre içerisinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi.
Çanakkale'deki yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı

Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, İtfaiye, Genel

Kaynak: İHA

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