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Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy'de bir damın samanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

03.08.2019 19:06
Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy'de bir damın samanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Öğle saatlerinde Çakılköy Muhtarı Turgay Şahin'e ait olduğu öğrenilen damın samanlığında bulunan 5 bin adet saman balyası henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başlayınca bölgede korku dolu anlar yaşandı. Çıkan yangında şans eseri damda bulunan yüzlerce hayvandan hiçbiri telef olmadı. Bölgede bulunan itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale, İtfaiye, Çan, Genel

Kaynak: İHA

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