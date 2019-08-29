Haberler» 3. Sayfa» Haber

Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

29.08.2019 17:09 Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesinin yakınında saat 15.10'da başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 helikopter ise yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Bölgedeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonrası yangın yaklaşık 2 saatlik bir süre içerisinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. - ÇANAKKALE

Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:00   Karaman'da hamile kadın ve kocasına silahlı saldırı
17:58   Motosiklet araçla çarpıştı, sürücüsü ağır yaralandı
17:51   Polisten kaçan motosiklet sürücüsü polise çarptı
17:35   Bilimsel gezide "dolandırıcılık" iddiası
17:34   Sokak ortasında pompalı tüfekle cinayet
17:33   Tonlarca domates yola saçıldı
17:33   Kaş'ta kayalıklara çarpan lüks tekne havadan görüntülendi