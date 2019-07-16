16.07.2019 16:42
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"Çanakkale'den 15 Temmuz'a Anadolu İrfanı" adlı konferans

"Çanakkale

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aydın, 15 Temmuz'un yıldönümü münasebetiyle Demokrasi ve Milli birlik Günü kapsamında Binali Yıldırım Üniversitesinde "Çanakkale'den 15 Temmuz'a Anadolu İrfanı" adlı konferansı verdi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aydın, 15 Temmuz'un yıldönümü münasebetiyle Demokrasi ve Milli birlik Günü kapsamında Binali Yıldırım Üniversitesinde " Çanakkale'den 15 Temmuz'a Anadolu İrfanı" adlı konferansı verdi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferans Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Dr. Öğr. Üyesi Aydın, Türk milletinin geleneği ile, karakteri ile, kültürü ile güçlü bir millet olduğunu dile getirerek, Erzincan'ı Erzincan yapan Yıldırım Beyazıt döneminde Şehy Muhammet Erzincani, Terzi Baba, Piri Sami Hazretleri, yani her vilayetin bir alpereni olduğunu, bir manevi sahibi olduğunu ve bunların Anadolu'nun manevi direkleri olduğunu belirtti.

Konuşmasında Anadolu milletinin irfanı ve kültüründen bahseden Aydın, daha sonra Çanakkale Destanına değinerek buradaki milletin azim ve kararlılıkla düşmanı nasıl geri püskürttüğüne değindi. Geçmişten bu yana Anadolu milletinin pek çok savaş verdiği ve en son olarak vatan hainlerine karşı 15 Temmuzda da Çanakkale'de ki gibi yurdu düşmana teslim etmediklerini belirterek Türk milletinin mücadeleci ruhuna vurgu yaptı. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Çanakkale, Aydın, Güncel

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