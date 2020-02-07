Haberler » Güncel » Çanakkale'den Elazığ ve Malatya'ya yardım - Haber

Çanakkale'den Elazığ ve Malatya'ya yardım

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde toplanan yardımları taşıyan tır, deprem bölgesine uğurlandı.

07.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:06Çanakkale'den Elazığ ve Malatya'ya yardım
'nin ilçesinde toplanan yardımları taşıyan tır, deprem bölgesine uğurlandı.
Kızılay, AFAD ve Lapseki Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, battaniye, ısıtıcı ve kuru gıda ile temel ihtiyaç malzemeleri toplandı.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
ve 'da mağdur olan vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler gönderdiklerini belirten Yılmaz, "Yardım kampanyasına katılarak desteğini esirgemeyen değerli hemşehrilerime ve kampanya boyunca özveriyle çalışan personelimize çok teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmanın ardından, yardım malzemesi taşıyan tır yola çıktı.

Çanakkale, Malatya, Lapseki, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
09:41  Pesketaryen nedir? Pesketaryen diyeti nasıl yapılır?
7.02.2020 11:27:21