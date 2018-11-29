Çanakkale Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Helikopteri Zehra Bebek İçin Kalktı

Çanakkale
'nin Gökçeada
ilçesinde akciğer tedavisi gören 7 aylık bebek Zehra Gülsün'ün, Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesine sevki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle gerçekleştirildi.
Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Gökçeada Devlet Hastanesinde tedavi gören 7 aylık bebek Zehra Gülsün'ün, Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesine sevkine karar verildi. Kuzey Ege Denizi
'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin yapılamamasından dolayı bebeğin askeri helikopter ile il merkeze ulaştırılmasına karar verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen SH-70 tipi helikopter ile Zehra bebek'in, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevki sağladı.
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Helikopterin kalkışından detaylar
(Tür: Yurt)
29 Kasım 2018 Perşembe 18:37