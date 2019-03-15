Kaynak: AA

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Nayir, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğu kadar, Kurutuluş Savaşı'na ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda milletin verdiği en büyük varoluş mücadelesi olduğunu belirtti.Nayir, "Aziz milletimiz, varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlikle tek vücut olmuş, vatanını canı pahasına korumasını bilmiştir. Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şehadet ve gazilik mertebesine yükselen, ismi bilinen bilinmeyen tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegane varlığımızdır." ifadesini kullandı.Milletin, şehit ve gazilere olan minnet duygusunu daima hissetmiş, bu günleri onlara borçlu olduğunun idraki içinde asla unutulmadığını ve unutmayacağını belirten Nayir, mesajında şu ifadeleri kullandı:"Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe, muasır medeniyete taşımak için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece inanıyoruz ki, yarınlarımız daha güzel ve daha mutlu ve müreffeh, ülkemiz dünyanın önde gelen gelişmiş devleti olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."