Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü için Darende'de de tören düzenlendi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü anıta çelenk sunumu, Malatya'nın Darende ilçesinde de yapıldı.
18.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:36
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü anıta çelenk sunumu, Malatya 'nın Darende ilçesinde de yapıldı.
Düzenlenen törene, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Cahit Şar, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Jandarma Komutanı Ufuk Kale, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile son buldu. - MALATYA
Düzenlenen törene, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Cahit Şar, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Jandarma Komutanı Ufuk Kale, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile son buldu. - MALATYA
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü