Çanakkale Deniz Zaferi Nusret Mayın Gemisi'nde Kutlandı

Kaynak: İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Nusret Mayın Gemisi Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda kutlandı.Adana-Mersin Karayolu kenarında bulunan Nusret Mayın Gemisi'nin bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, askerlerin yaptığı saygı atışının ardından, İstiklal Marşı okundu.Bakım Teğmen Vecdi Teymur, törende yaptığı konuşmada, 104 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini ve deniz zaferinin ilan edildiğini anımsattı.Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen Türk milletinin kahraman evlatlarının önemli bir zafer elde ettiğini vurgulayan Teymur, "Kazanılan bu zafer İstiklal Harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyetine giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" diye konuştu.Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi ve bir öğrenci şiir okudu.Daha sonra törene katılan öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Nusret Mayın Gemisi ve müze gezildi.Törene, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Tarsus Belediyesi Başkanı Şevket Can, protokol üyeleri, gaziler, askerler, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.Buradaki törenin ardından protokol üyeleri şehitliğe geçti. Şehitlikte okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların ardından şehitliklere karanfil bırakıldı. - MERSİN