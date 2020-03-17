Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne 1 Nisan'a kadar ziyaretçi alınmayacak
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında önlem alındı.
17.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:02
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında önlem alındı.
Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, Başkanlık bünyesinde bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin ziyarete kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, merkezin 1 Nisan Çarşamba gününe kadar ziyarete kapalı tutulacağı ifade edildi.
Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, Başkanlık bünyesinde bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin ziyarete kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, merkezin 1 Nisan Çarşamba gününe kadar ziyarete kapalı tutulacağı ifade edildi.
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Kaynak: AA
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