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Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi Gölbaşı'nda

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi ziyarete açıldı.

07.10.2019 22:04Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi Gölbaşı'nda
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi ziyarete açıldı.
Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi kapsamındaki eseler Tevfik Mehmet Göksu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda Gölbaşılılar ile buluştu.
Çanakkale Savaşları'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği gezici müzeyi ziyaret eden öğrenciler, destansı mücadeleyi ve kahramanlığı daha iyi anlama ve tanıma fırsatı buldu.
Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi açılışına Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Göksu, Çanakkale, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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