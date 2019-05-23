Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı Havza'da

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişlerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Havza'ya gelen Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı ziyaret açıldı.
Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, tırın açılışında yaptığı konuşmada, Japonya'da atom bombası atılan şehrin Japon çocuklara gezdirildiğine işaret ederek, "Bizim Çanakkale'miz onların belki 100 katı büyüklükte. Verilen mücadeleyi iyi anlamalıyız. Biz bugün yeterince anlayamazsak yarın birileri gelir yine bizi yok etmek için elinden geleni yapar. Her Türk evladı Çanakkale'yi görmeli." dedi.
Konuşmanın ardından Sağlam ve Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu tarafından Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı ziyarete açıldı.
İçinde Çanakkale Savaşları'nda kullanılan objeler ve hikayelerin yer aldığı gezici müzeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Mehmetçik Meydanı'nda, 26 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak gezici müze, ardından ülke turuna devam edecek.
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Kaynak: AA