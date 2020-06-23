ÇANAKKALE Dolu, Biga'da tarlaları vurdu

Dolu, Biga'da tarlaları vurduÇANAKKALE'de, dün Bayramiç ilçesindeki köyleri vuran sağanak ve dolu, bugün de Biga ilçesindeki tarım alanlarında zarara neden oldu.

23.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:33
Dolu, Biga'da tarlaları vurdu
ÇANAKKALE'de, dün Bayramiç ilçesindeki köyleri vuran sağanak ve dolu, bugün de Biga ilçesindeki tarım alanlarında zarara neden oldu.
Çanakkale'de bu sabahtan itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga ilçesinde ise, sağanak ile birlikte yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı. Sığırcık, Degirmencik ve Bozlar köylerinde etkili olan dolu nedeniyle domates, kivi, elma, erik ve karpuz bahçelerinde maddi zarar oluştu. Bozlar köyünde açıklama yapan Biga Kaymakamı Mustafa Can, "İlçemizde dolu afeti yaşandı. Yaklaşık 5 köyümüzde maalesef tarımsal üretime zarar verdi. Ama hamdolsun, herhangi bir can kaybı yok. Özellikle domates, buğday, arpa gibi ürünlerin yanı sıra meyve ağaçlarında zarar görüküyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz, şu anda arazide hasar tespit çalışmalarına başladı. Biz de vatandaşlarımıza ziyarette bulunup, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah bizi böyle felaketlerden korusun. İnşallah devletimiz de çiftçimizin her türlü zararını karşılayacak" dedi. Bozlar köyü Muhtarı Mehmet Diken de "Köyümüzde 2 bin 500 dönüm domates, kivi, karpuz, erik tarlaları ve bahçeleri zarar gördü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu. Domates tarlası zarar gören Nurettin Aygün ise, "Bu sene ektiğimiz domatesler tamamen zarar gördü. Çok üzgünüm. Devletimizin yardımını bekliyoruz" şeklinde konuştu. ÇANAKKALE Dolu, Biga’da tarlaları vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Bayramiç, Biga, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezalarını onadı Haber
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL’ler 5 bin TL’ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu’nun Anıtkabir’den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB’de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun ’Saygı Öztürk’ten özür dile’ çağrısına yanıt verdi Haber
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Haber
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Belçika’da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı Haber
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Haberler››Güncel››ÇANAKKALE Dolu, Biga'da tarlaları vurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:33: Aydın havası böyle olur - Haber 17:33: MSB'den sınır ötesi terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 17:33: İstinaf, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na yaptığı paylaşımlar nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay... - Haber 17:31: Kap Cami Mahallesi'nde asfalt çalışması - Haber 17:31: Son dakika haberleri... İstanbul'da metrekareye düşen yağmur miktarı belli oldu - Haber 17:22: Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı - Haber 17:12: İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı - Haber 16:55: Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı - Haberler 16:19: Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü - Ekonomi