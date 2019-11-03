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Çanakkale dsp lideri aksakal devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin...

DSP Lideri Aksakal Devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasındayızDSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim dedi.

03.11.2019 02:31
DSP Lideri Aksakal Devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasındayız
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim dedi.
DSP İl Başkanlığı'nın kongresine katılmak üzere Çanakkale'ye gelen Genel Başkan Önder Aksakal, kongre öncesinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemini değerlendirdi.
Aksakal, Türkiye kadim bir devlettir. Gerek Amerikan emperyalizmine, gerekse Rusya'nın bölgemiz üzerinde kurgulamaya çalıştığı hakimiyete karşı milli sınırlarımızı ve milletimizin bütünlüğünü koruyup, kollamakla yükümlü bu yapının yalnız bırakılmaması gerekiyor. DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim diye konuştu.
Çanakkale dsp lideri aksakal devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin...

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Kaynak: DHA


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