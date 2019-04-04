Çanakkale Dumlupınar Şehitleri Gelibolu'da Anıldı

Çanakale Boğazı'ndan geçiş yaparken 66 yıl önce Nara Burnu
önlerinde İsveç
şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu batan 'TCG Dumlupınar
' denizaltısında şehit olan 81 denizci, Gelibolu
ilçesinde düzenlenen törende anıldı. Atatürk Kültür Merkezi
'nde düzenlenen tören, şehit denizciler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gelibolu Denizaltı Sevenler Derneği Temsilcisi Kemal Dalgıç tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
öğrencileri tarafından şiirler okundu. Törene katılanlara, Dumlupınar belgeseli izlettirildikten sonra, özel motor ile denize açılarak, deniz şehitleri anısına Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Çanakkale
Boğaz ve Garnizon Komutanlığı
adına Deniz Albay Türker Altıngöz, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk
Bartan, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan
, Denizaltı Sevenler Derneği Genel Başkanı Feridun Yaşbek ve Türk Şehitleri İmar Vakfı Başkanı Mühittin Kazancı
tarafından Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci ile diğer şehit denizciler için denize çelenk bırakıldı.
Çanakkale, Dumlupınar, Gelibolu, Güncel
Kaynak: DHA