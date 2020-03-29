Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ÇANAKKALE Evde kalan vatandaşlara sokakta moral konseri

Evde kalan vatandaşlara sokakta moral konseriÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalanların moralini yükseltmek için sokakta konser verildi.

29.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:58
Evde kalan vatandaşlara sokakta moral konseri
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalanların moralini yükseltmek için sokakta konser verildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de de görüldü. Salgını önlemek için birçok önlem alınırken, vatandaşlara da 'evde kal' çağrıları yapıldı. Bu kapsamda 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, hafta sonu sahilde yürüyüş, piknik, spor gibi etkinliklerin yapılması geçici bir süreliğine yasaklandı. Çan Belediyesi ise, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için sokakta müzik dinletisi gerçekleştirdi. Çanlı müzisyenlerden oluşan bir grup, müzik çalarak Çan sokaklarını gezdi Müzisyenler dinletiyle evde kalanlara moral verdi. Etkinlik, Çan'da yaşayanlardan tam not aldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ÇANAKKALE Evde kalan vatandaşlara sokakta moral konseri

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Çan, Güncel

Haberin Videosu :

ÇANAKKALE Evde kalan vatandaşlara sokakta moral konseri

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ÇANAKKALE Evde kalan vatandaşlara sokakta moral konseri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul’da parti düzenlediler Haberler
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul'da parti düzenlediler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 131’e yükseldi! Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 131'e yükseldi!
İBB, bu kare için ’provokasyon’ dedi, istatistikleri paylaştı Haberler
İBB, bu kare için "provokasyon" dedi, istatistikleri paylaştı
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:38: Karabük Valiliğinden "kamu misafirhanelerinin sağlık personeline tahsisi" açıklaması Açıklaması - Haber 20:36: FLAŞ - Haber 20:36: Derbent köyü yeni tip koronavirüse karşı karantinaya alındı - Haber 20:36: Ali Dağı'nda mahsur kalan sürücüyü AFAD kurtardı - Haber 20:36: ANTALYA Seyyar tatlıcı girdiği ırmakta boğuldu - Haber 20:10: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber 17:24: Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti - Haber 16:49: Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek - Haberler