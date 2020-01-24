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Çanakkale ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı 7 gözaltı

Ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı: 7 gözaltıÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 6 ay önce evinde ölü bulunan Mahmut Tosun'un (77) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

24.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:34
'de şüpheli ölüm cinayet çıktı: 7 gözaltı
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 6 ay önce evinde ölü bulunan Mahmut Tosun'un (77) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Ezine ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında Mahmut Tosun, evinde ölü bulundu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mahmut Tosun'un cinayete kurban gittiği belirlendi. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Çanakkale ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı 7 gözaltı

Mahmut Tosun, Ezine, Güncel

Kaynak: DHA


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