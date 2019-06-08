ÇANAKKALE FERİBOT İSKELESİNDE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

ÇANAKKALE'de, 9 günlük Ramazan Bayram
tatilini fırsat bilip tatil merkezlerine ve memleketlerine gidenlerin dönüşleri başladı. Eceabat
ve Kilitbahir
'e geçmek isteyenler, bugün de feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometre araç kuyruğu oluşturdu. Çanakkale
feribot iskelelerinde, tatilcilerin erken dönüşü devam ediyor. Ramazan Bayramı
'nın 2'nci günü başlayan, 3'üncü günü de devam eden Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu bayramın ardından da sürüyor. Bozcaada
, Edremit Körfezi
ve Ege
sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul
ve Trakya
bölgesindeki kentlere geçmek için bugünde Çanakkale merkez feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.
Öte yandan Çanakkale Boğazı
ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu
hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli
hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapılıyor.
Kaynak: DHA
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