Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu: 1 km kuyruk oluştu

4 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası Ege'den Marmara'ya geçen tatilciler, Çanakkale'deki feribot iskelesini kullanmak istedi. İskelede 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

14.08.2019 13:20
Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu: 1 km kuyruk oluştu

Çanakkale'de, 4 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen tatilciler, kentteki feribot iskelesinde araç yoğunluğu oluşturdu.

1 KİLOMETRELİK ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Çanakkale feribot iskelesinde, Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için Çanakkale merkez feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç yoğunluğu oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.

TOPLAM 17 FERİBOT SEFER YAPIYOR

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale - Eceabat hattında 3, Çanakkale - Kilitbahir hattında 4, Lapseki - Gelibolu hattında 5, Gökçeada - Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada - Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla doldur boşalt usulü sefer yapılıyor.

Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu: 1 km kuyruk oluştu

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:49   MUĞLA Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde bayram bereketi
13:49   NİĞDE Üniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışma
13:44   Depremin izlerini su altında görüyorlar (1)
13:40   ADIYAMAN Park halindeki otomobili kurşunladılar
13:40   ADIYAMAN Tütün tarlasından milli takıma
13:40   Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı
13:40   KIRIKKALE Irmağa giren Afgan'ı dalgıçlar boğulmaktan kurtardı