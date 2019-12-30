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Çanakkale fırtınaya teslim

Çanakkale'de etkisini arttıran poyraz fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı ada seferleri ise ilde deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması tarafından iptal edildi.

30.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:52 Çanakkale fırtınaya teslim
Çanakkale'de etkisini arttıran poyraz fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı ada seferleri ise ilde deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması tarafından iptal edildi.

Çanakkale'de bugün etkisini arttıran poyraz fırtınası hayatı felç etti. Fırtınanın etkisiyle iskeleye vuran dalgaların boyu 5 metreyi aşarken, vatandaşlar da yolda yürümekte zorlandı. Poyraz fırtınasının yanı sıra dönem dönem sağanak yağışın da görüldüğü Çanakkale'de deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehirde deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, dün yayımladığı açıklama ile bugünkü Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli ve Güney Marmara hattındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yarın Çanakkale'de hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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