Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti yönetiminde görev dağılımı

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti
'nde (ÇGC), yeniden seçilerek güven tazeleyen Hafize Akıncı başkanlığındaki yeni yönetimin ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı.
Akıncı, geçen hafta yapılan seçimlerin ardından yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda yapılan görev dağılımına göre, başkan yardımcılığına Kerem İriç, genel sekreterliğe Burak Akay
, saymanlığa Gürkan Düzenli, üyeliğe Ogün İnal getirildi.
Yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Akıncı, çalışma takvimi hazırlamaya bu hafta başlayacaklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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