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ÇANAKKALE Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdi

Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdiÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri, hazırladıkları 'Evde Kal Gelibolu' klibiyle 'sokağa çıkmayın' mesajı verdi.

27.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:31
Gelibolu 'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdi
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri, hazırladıkları 'Evde Kal Gelibolu' klibiyle 'sokağa çıkmayın' mesajı verdi.
Dünyayı saran Türkiye 'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında insanların evde kalması için mesajlar veriliyor. Bir mesaj da evde eğitim gören Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinden geldi. Anasınıfı öğretmenleri Cavidan Kaya, Müge Gündeğer, Zeynep Dogan ve Senem Akgül evdeki öğrencilerinden ailelerinin yardımıyla, Gelibolu'daki tüm öğrencilerin sokağa çıkılmaması yönünde mesaj içeren temaların yer aldığı fotoğraflar çektirip göndermelerini istedi. Öğrencilerin evlerinde ailelerine çektirdikleri birbirinden ilginç fotoğraflar okulda birleştirilerek, 'Evde Kal' isimli bir şarkı eşliğinde klip olarak sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Klip, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları evde kalmaya davet eden öğrenciler, 'Biz sizleri seviyoruz, siz de bizi seviyorsanız evde kalın' mesajı verdi. Öğrencilerden Cemresu Yetim, 'Atatürk kendisini Türk hekimlerine emanet etmiştir. Biz de kendimizi size emanet ediyoruz. İyi ki varsınızö derken, Eda Berberoğlu ise, 'Benim annem sağlık çalışanı, sağlık çalışanları için evde kal Geliboluö dedi. Öğrenci Burak Eymen Torlak, "Sadece kendim için evde kalmıyorum, dışarıdaki bütün insanlar için evde kalıyorum. Arkadaşlarımın evde kalmasını istiyorum" diye konuştu. Tyra Obalı da, "Evde kal Türkiye. Dışarıda hastalık var, ninelerimize, dedelerimize hastalık bulaşır. Hastalık bulaştıktan sonra da sizi doktara götürmemiz gerekir" dedi.
Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ise, 'Bu önemli günlerde okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin bu anlamlı mesajları için kendilerine teşekkür ediyorumö dedi.
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ÇANAKKALE Gelibolu’da ana sınıfı öğrencileri kliple ’evde kal’ mesajı verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gelibolu, Türkiye, Güncel

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ÇANAKKALE Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdi

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