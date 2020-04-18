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ÇANAKKALE Gelibolu'da Özel Bakım Merkezi karantinaya alındı

Gelibolu'da Özel Bakım Merkezi karantinaya alındıÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yaşlı, zihinsel engelli ve bakıma muhtaç kişilerin kaldığı Özel Bakım Merkezi, 6'sı personel 29 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

18.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:42
Gelibolu 'da Özel Bakım Merkezi karantinaya alındı
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yaşlı, zihinsel engelli ve bakıma muhtaç kişilerin kaldığı Özel Bakım Merkezi, 6'sı personel 29 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Gelibolu ilçesinde, 2012 yılından beri faaliyette bulunan Özel Bakım Merkezi'nde, geçen hafta 6'sı personel 29 kişide koronavirüs tespit edildi. Hastalar pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 100 kişinin kaldığı Özel Bakım Merkezi, Gelibolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı.
Hastanedeki 29 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)-
ÇANAKKALE Gelibolu’da Özel Bakım Merkezi karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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