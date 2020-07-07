ÇANAKKALE Gelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de kullanılıyor

Gelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de kullanılıyorGelibolu ilçesinin Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

07.07.2020 00:32 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:59
Gelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de kullanılıyor
Gelibolu ilçesinin Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan arazözlere su takviyesi yapmak için beton mikserleri de kullanılıyor. Ormanlık alanda yanmış arı kovanları da görüldü.
'MAHSÜLLERİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Yangında mahsulleri kurtarmak için tarladaki çalışmaları sürdürdüğünü söyleyen Cavit Aktaş, "Bacanağıma ait yaklaşık 100 dönüm tarla yandı. Topladığımız ürünleri de kurtarmak için çalışıyoruz" dedi. ÇANAKKALE Gelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de kullanılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Gelibolu, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ÇANAKKALE Gelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de kullanılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:01: ABD'de 2 kişi evlerine giren silahlı saldırgan tarafından öldürüldü - Haber 00:59: Eski Kırgızistan Meclis Başkanı Tursunbekov zatürreden yaşamını yitirdi - Haber 00:57: Ocean Viking gemisinden göçmenlerin tahliyesine başlandı - Haber 00:54: Son Dakika | Ağrı'da maske takmak zorunlu oldu - Haber 00:53: Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 183 kişi öldü - Haber 00:40: İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı - Haber 23:51: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı - Spor 21:34: Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu - Haber 16:14: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu - Spor 14:01: Türkiye'de belli bölgelerde görülen bozkır keleri Tunceli'de görüntülendi - Haberler