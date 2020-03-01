Haberler » Güncel » Çanakkale göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, sahil güvenlik kurtardı - Haber

Çanakkale göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, sahil güvenlik kurtardı

Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2)GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYORTürkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğru gidiyor.

01.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:22
Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2)
GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler ve Bulgaristan üzerinden 'ya doğru gidiyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup göçmenin botları arıza yaptı, mahsur kalan göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Midilli Adası'na geçmek isteyen, yanlarında yiyecekleri bulunan göçmenlerin Sivrice Koyu'ndaki bekleyişleri sürüyor.
Çanakkale göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, sahil güvenlik kurtardı

Yunanistan, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA


1.03.2020 15:57:53