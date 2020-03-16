ÇANAKKALE Gökçeada ile Güney Marmara hattında feribot seferleri iptal
Gökçeada ile Güney Marmara hattında feribot seferleri iptalÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz nedeniyle iptal edildi.
16.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:54
Gökçeada ile Güney Marmara hattında feribot seferleri iptal
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz nedeniyle iptal edildi. Güney Marmara hattında, fırtına nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği açıklandı.
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş firmasının duyurusunda, Gökçeada-Kabatepe ile Güney Marmara hattındaki tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyurulurken, Bozcaada ilçesine de sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15, Geyikli'den Bozcaada'da ilçesine saat 08.00 seferleri yapılamadı. Fırtına nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00 ile Geyikli'den saat 11.00 seferleri de iptal edildi.
Öte yandan, Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu seferleri devam ediyor.
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz nedeniyle iptal edildi. Güney Marmara hattında, fırtına nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği açıklandı.
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş firmasının duyurusunda, Gökçeada-Kabatepe ile Güney Marmara hattındaki tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyurulurken, Bozcaada ilçesine de sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15, Geyikli'den Bozcaada'da ilçesine saat 08.00 seferleri yapılamadı. Fırtına nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00 ile Geyikli'den saat 11.00 seferleri de iptal edildi.
Öte yandan, Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu seferleri devam ediyor.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ÇANAKKALE Gökçeada ile Güney Marmara hattında feribot seferleri iptal
Etiketler : Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Marmara, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirge Yüksekova'da görüldü
Güncel
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Güncel
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Güncel
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Güncel
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi