Haberler » Güncel » Çanakkale gökçeada seferlerine fırtına engeli - Haber

Çanakkale gökçeada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

06.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:12
seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00'teki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Çanakkale gökçeada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
15:52  Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu
15:19  Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu kaç yaşında, mesleği ne?
6.02.2020 16:49:51