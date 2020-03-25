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ÇANAKKALE Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

25.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:31
Gökçeada 'ya feribot seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu hatlardaki feribot seferlerinde kısıtlamaya gitmişti. Geçen günlerde, Bozcaada-Geyikli arasında bir günde toplam 8 sefer yapılırken, bu sayı 6'ya, Çanakkale-Eceabat hattında bir günde toplam 38 sefer yapılırken bu sayı 30'a, Çanakkale- Kilitbahir hattında ise bir günde toplam 63 sefer yapılırken, bu sayı 36'ya düşürülmüştü.
Yeni alınan karar doğrultusunda, Bozcaada-Geyikli hattındaki 6 sefer 4'e, Gökçeada-Kabatepe hattında 6 sefer 4'e, Çanakkale-Eceabat hattındaki 38 sefer 30'a, Çanakkale-Kilitbahir hattındaki sefer sayısı da 36'dan 22'ye düşürüldü.
Gestaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle başlatılan 'evden çıkmama' tedbirleri doğrultusunda; yaya yolcu sirkülasyonunun daha fazla olduğu Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir Boğaz hatları ve Geyikli-Bozcaada ada hattında sefer sayıları azaltılarak geçici süreyle ikinci bir sefer düzenlemesine gidilmiştir. Gökçeada- Kabatepe hattında da yine tedbirler doğrultusunda seferler azaltılmıştır."
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ÇANAKKALE Gökçeada’ya feribot seferlerine fırtına engeli

Kaynak: DHA

Etiketler : Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel

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ÇANAKKALE Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

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