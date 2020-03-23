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ÇANAKKALE Hafta sonu tıklım tıklımdı, bugün bomboş

Hafta sonu tıklım tıklımdı, bugün bomboşÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, olta balıkçılarının uğrak yeri olan liman iskelesi kapatıldı.

23.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:37
ÇANAKKALE Hafta sonu tıklım tıklımdı, bugün bomboş
Hafta sonu tıklım tıklımdı, bugün bomboş
ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, olta balıkçılarının uğrak yeri olan liman iskelesi kapatıldı. 'Evde kalın' uyarılarına rağmen hafta sonu sosyal mesafeye uymayan ve birbirlerine yakın olan bir çok olta balıkçısı iskelede balık tutarken, bugün ise iskele bomboş kaldı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronovirüs salgını, Türkiye'de de yayılmaya devam ederken, 'evde kal Türkiye' sloganıyla vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı her seferinde yenileniyor. Ancak vatandaşların bir çoğu bu uyarılara aldırmadan dışarı çıkmaya devam ediyor. Özellikle hafta sonu liman iskelesinde oltayla balık tutan kalabalık dikkat çekmişti. Görüntülerin medyaya yansıması üzerine kapısı kapatılan Çanakkale 'de olta balıkçılarının uğrak yeri olan liman iskelesi bügün bomboş kaldı.
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Kaynak: DHA

Etiketler : Çanakkale, Güncel

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