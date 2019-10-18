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Çanakkale heyetinden Lapseki'de altın madenine ziyaret

Çanakkale Ziraat Odası Meclis Başkanı Necmi Mutlu, beraberindeki heyetle Lapseki ilçesindeki madencilik firması ve bazı kurumları ziyaret etti.

18.10.2019 12:50Çanakkale heyetinden Lapseki'de altın madenine ziyaret
Çanakkale Ziraat Odası Meclis Başkanı Necmi Mutlu, beraberindeki heyetle Lapseki ilçesindeki madencilik firması ve bazı kurumları ziyaret etti.

Çanakkale Ziraat Odası Meclis Başkanı Necmi Mutlu, Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Ünver, Başkan Yardımcısı Cahit Toprakkarıştıran, OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Ersin Kurnaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Yaşar, Ali Polat, Teknik Müdür Muhammet Aloğlu, Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Murat Aydoğdu ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Tennioğlu'nun yer aldığı heyet, ilk olarak Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin'i makamında ziyaret etti. Heyet burada bir süre sohbet ettikten sonra ilçede faaliyet gösteren Tümad Madencilik'e bir ziyaret gerçekleştirdi. EYS&Sürdürülebilirlik Müdür Yardımcısı Bilge Küçükaytan, Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan'ın da katıldığı programda İşletme Müdürü Maden Yüksek Mühendisi Çağrı Ökten, heyete slayt eşliğinde sunum yaptı. Ardından maden sahasını gezen heyet, altın dökümünü izledi.

Heyetin bir sonraki durağı ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çanakkale İl Koordinatörlüğü ile Yenice Meyve Ticaret Limited Şirketi tarafından hibe destekli yapılan ve çeşitli ülkelere meyve ihracatının yapıldığı Yenice Meyvecilik Soğuk Hava Tesisi oldu. Heyetin son durağı Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat alanı oldu. Burada Bölge Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu, slayt gösterisiyle köprü ve yapımı devam eden otoyol ile ilgili bir sunum yaparak, heyete sahayı gezdirdi. - ÇANAKKALE

Meclis Başkanı, Çanakkale, Lapseki, Güncel

Kaynak: İHA

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