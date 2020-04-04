Çanakkale için turuncu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale için turuncu uyarıda bulundu.
04.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Kuzey ve Kuzeybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel