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Çanakkale içinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden gökçeada'ya döndü

İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya döndü (1)Çanakkale Gökçeada'dan Kabatepe'ye giden, içinde ambulansın olduğu, 'Gelibolu' isimli feribot, poyraz nedeniyle tekrar Gökçeada'ya döndü.

02.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:04
İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle 'ya döndü (1)
Gökçeada'dan Kabatepe'ye giden, içinde ambulansın olduğu, ' ' isimli feribot, poyraz nedeniyle tekrar Gökçeada'ya döndü.
İçinde hasta olan ambulansın da bulunduğu 'Gelibolu' isimli feribot, poyraz nedeniyle bugün tümü iptal edilen tarifeli seferler dışında saat 09.00'da Kabatepe'ye sefere başladı. Yarım saatlik yolculuk sonrası feribotun kaptanı, poyraz yüzünden yola devam edemeyeceğini belirterek, Gökçeada'ya dönüşe geçti. 'Gelibolu' isimli feribot, saat 10.00 sıralarında Gökçeada'da limana yanaştı.
(GÖRÜNTÜ GRÇİLİYOR)
HABER: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Çanakkale içinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden gökçeada'ya döndü

Çanakkale, Gelibolu, Gökçeada, Güncel

Kaynak: DHA


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