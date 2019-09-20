Haberler » 3. Sayfa » Haber

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Faruk Karaduman atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

20.09.2019 10:03Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Faruk Karaduman atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararname ile 49 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ise Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Atama kararına göre; boşta bulunan 4 emniyet genel müdür yardımcılığı görevine atama yapıldı, 49 ilin ise emniyet müdürü değiştirildi. Bu illerden 14'ünün emniyet müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi. 20 Ağustos 2017 tarihinden bu yana Gaziantep İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Faruk Karaduman ise yayımlanan kararname ile Çanakkale'nin yeni İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, 1 Kasım 2016 tarihinden bu yana Çanakkale Emniyet Müdürü olarak görev yapan Celal Sel ise Elazığ İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. - ÇANAKKALE

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:31 Samsun'da uyuşturucu hap operasyonu: 2 gözaltı
10:26 Org hırsızları kamerada
10:26 Fındık hırsızları tutuklandı
10:23 Aydos Ormanı'nda çıkan yangın ile ilgili kişi gözaltında
10:20 Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
10:19 Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor
10:18 Ayaklarından vurulan hırsızlık zanlısının yakınları iş yerini bastı