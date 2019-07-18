18.07.2019 14:20
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Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresindeki toplantıda, bölge ve ilin yatırımcı kurum ve kuruluşları tarafından yatırımlarla ilgili sunum yapıldı.
Vali Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 2019'un ikinci döneminde önceki yıllara göre önemli ölçüde nakdi ve fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek "2019'da ödenek tahsisi açısından Çanakkale'de en yüksek payı sektörel bazda ulaştırma, sağlık, eğitim, kültür ve turizm ile enerji sektörü almaktadır." dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü, Troya Müzesi, Ezine Organize Sanayi Bölgesi gibi önemli yapılan yatırımların kent için hayırlı olması dileğinde bulunan Tavlı, yapılan çalışmalardan dolayı ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Toplantıya, bölge müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kuruluş temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
Orhan Tavlı, Çanakkale, Güncel

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