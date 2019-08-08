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Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ÇARO'ya ziyaret

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Cemil Agas, Rehberler Odasına (ÇARO) açılan yeni ofisleri için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

08.08.2019 16:56 Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ÇARO'ya ziyaret
Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Cemil Agas, Rehberler Odasına (ÇARO) açılan yeni ofisleri için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, çalışmaları devam eden Assos Antik Kenti'nin çevre düzenlemeleri, Troas Kültür Rotası'nın mevcut durumu, Troya Müzesi ve Tevfikiye Arkeoköy gezilerinde geçirilen sürenin arttırılabilmesi için yapılabilecekleri, Biga'daki Nilüfer Gölü'nün turizme kazandırılması ve Aeneas Kültür Rotası'nın Troya'ya yansımaları konuları uzun bir istişare çerçevesinde konuşuldu. Bununla birlikte dalış turizminin bölgede bir ivme kazanması ve turist rehberlerinin su altı dalış rehberliği yapabilmesine yönelik gerekli eğitim hizmetlerinin sağlanması yönünde görüşler sunuldu. İleri tarihlerdeki denetimlerle alakalı nasıl bir yol izleneceğine dair fikir paylaşımları da yapıldı.

Kurumlar arası istenilen destek ve çalışma ortamının oluştuğunu belirten İl Müdürü Kemal Dokuz, ÇARO'nun gerçekleştirdiği özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Yönetim Kurulundan Başkan Cihan Müşterioğlu, Sözcü Onur Akgül ve Koordinatör Çağrı Tok'un yer aldığı ziyaret, karşılıklı hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu. - ÇANAKKALE

Kemal Dokuz, Çanakkale, Biga, Güncel

Kaynak: İHA

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