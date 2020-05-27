Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Karadağ'dan kiraz üreticilerine ziyaret

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Lapseki ilçesindeki bir kiraz bahçesini ziyaret etti ve üreticilerle kiraz topladı.

27.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:42
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Lapseki ilçesindeki bir kiraz bahçesini ziyaret etti ve üreticilerle kiraz topladı.
Beraberinde Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ile kiraz üreticisi Ahmet Aksoy'un bahçesine giden Karadağ, üreticilerle sohbet ettikten sonra bir süre kiraz topladı.
Burada konuşan Karadağ, Lapseki'nin kiraz üretiminde lokomotif bir ilçe olduğunu ifade etti.
Özellikle Ziraat 900 ve Regina çeşitlerinin ön safhada bulunduğunu vurgulayan Karadağ, şöyle konuştu:
"Son birkaç yıla baktığımız zaman kiraz üreticimizin hakikaten iyi bir kazanç elde ettiğini görmekteyiz. Tabi kiraz çok hassas bir meyve. Daha önceki yıllarda yani 2017 yılından önceki yıllarda kirazda meydana gelen zararlar TARSİM kapsamı içerisinde değildi ancak 2017 yılından sonra kirazdaki zararlarda dolu, yağmurdan çatlama gibi zararlarda TARSİM kapsamı içerisine alındı."
Karadağ, üreticinin çok kaliteli kirazlarının olduğunu gördüklerini belirterek, "Üreticimizin de yüzü gülüyor. Pazar çok iyi, inşallah ihracata da gönderecekler. Bu yüzden kirazın ülkemiz ekonomisine, ilimiz ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacağına da inanıyoruz." diye konuştu.
Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan da üreticinin cebine taze para gireceği için kiraz üretimine çok önem verdiklerini söyledi.
İlçede üretilen kirazın büyük kısmının çeşitli ülkelere ihraç edildiğini aktaran Kaçan, "İlçemiz genelinde 8 bin 500 dekar alandan, yıllara göre değişen 7 bin ila 10 bin ton oranında üretim değişiyor. Bölgesel koşullara göre üretilen 4 bin ton civarı kiraz, İngiltere, Almanya, Ukrayna ve Rusya'ya ihraç ediliyor." dedi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Karadağ’dan kiraz üreticilerine ziyaret

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Lapseki, Karadağ, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı’nın sözlerine atıf yaptı Haber
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
ABD’deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Haberler››Güncel››Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Karadağ'dan kiraz üreticilerine ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:38: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 34 kişi hayatını kaybetti" - Haber 20:38: Verileri açıklayan Bakan Koca, daha fazla özgürlük için ne yapılması gerektiğini söyledi - Haber 20:37: Vietnamlı göçmenlerin ölümüyle ilgili operasyonda Belçika ve Fransa'da 26 kişi tutuklandı - Haber 20:35: ABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriye - Haber 20:35: ABD, Suriye'de alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı - Haber 20:23: Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:22: Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu - Haber 19:11: Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı - Haber 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber