Çanakkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Kızıl'ın kullandığı 17 GF 037 plakalı otomobil, Çanakkale- İzmir
kara yolu Küçükkuyu beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Dudu Yılmaz'a çarptı.
Hanife Dudu Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yılmaz'ın Bayramiç ilçesinden zeytin toplamak için Küçükkuyu beldesine geldiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Çanakkale-İzmir kara yolu çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.