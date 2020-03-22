Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ÇANAKKALE İnsanlar evlere kapandı, aç kalan sokak köpeklerini hayvanseverler besledi - Haberler

ÇANAKKALE İnsanlar evlere kapandı, aç kalan sokak köpeklerini hayvanseverler besledi

İnsanlar evlere kapandı, aç kalan sokak köpeklerini hayvanseverler beslediÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hayvanseverler, koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlere kapanınca aç kalan sokak hayvanlara yiyecek götürdü.

22.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:11
İnsanlar evlere kapandı, aç kalan sokak köpeklerini hayvanseverler besledi
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hayvanseverler, koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlere kapanınca aç kalan sokak hayvanlara yiyecek götürdü.
Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için alınan önlemler nedeniyle insanlar evlerinden çıkmayınca, sokak hayvanları aç kaldı. Gelibolu'da aç kalan sokak köpeklerinin yardımına ise, gönüllü hayvan dostları koştu. Gönüllüler, mamalarla sokak hayvanlarını besledi. İlçenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 20 kilometrelik bir alanı tarayan hayvanseveler, hem kendi imkanları hem de yardımseverler tarafından alınan mamalarla sokak köpeklerinin bulunduğu bölgelere gitti. 10 kişilik gönüllü ekip, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.
'HERKES KAPISININ ÖNÜNE BİR KAP YİYECEK KOYSUN'
Sokak hayvanlarına yardım eden Semra Seyhanaksel, 'Virüs nedeniyle insanların sokağa çıkamamasından ve iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasından dolayı bölgede aç kalan sokak köpekleri yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bu zor zamanda onların da yiyeceğe ihtiyacı olduğundan, 40'a yakın köpeğe, yardımsever esnafımızın aldığı mamalar ve kendi imkanlarımızla aldığımız yiyecekleri götürüp, besliyoruz. Bize alışıklar, bizi fark edince hemen toplaşıyorlar. Lütfen herkes kapısının önüne bir kap su ve yiyecek koysun' dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ÇANAKKALE İnsanlar evlere kapandı, aç kalan sokak köpeklerini hayvanseverler besledi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ÇANAKKALE İnsanlar evlere kapandı, aç kalan sokak köpeklerini hayvanseverler besledi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Gelibolu, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

Sivas'ta polise sucuk sipariş eden 92 yaşındaki adamın isteği yerine getirildi - Haber İzmir'de yaşlılar yasağa rağmen pazarlara çıktı - Haber Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi - Haber Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Haber İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle saldırı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber
Loading