- Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu

ÇANAKKALE - Kurban Bayramının son gününde dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale iskelelerinde uzun araç kuyruğu oluşturdu. Bayram tatilini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü özellikle Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturarak, uzun bir bekleyiş sonrası Çanakkale iskelesine varmışlardı. Bayramın son günleri ile beraber bu kez Çanakkale İskelesinde yoğunluk yaşanıyor. Tatilin son günleri ile birlikte dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale İskelesinden Eceabat ve Kilitbahir İskelesine ulaşmak için bunaltıcı sıcak altında sabırlı bekleyişlerini sürdürüyor.Öte yandan Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., her bayram olduğu gibi bu bayram da tüm filosuyla vatandaşlara hizmet veriyor. Saatsiz ring seferleri düzenleyen Gestaş A.Ş.; Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Güney Marmara hattında 2, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Çanakkale-Bozcaada hattında 1, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 7, Gelibolu-Lapseki hattında 5 ve Ayvacık-Midilli hattında 1 olmak üzere toplam 21 feribot ile tatilcilere aralıksız hizmet veriyor.

Kaynak: İHA